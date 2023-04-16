Зниклі безвісти та частина з втраченими кінцівками: кого повернули під час Великоднього обміну

Україна продовжує повертати своїх захисників. Так, на Великдень з полону ворога вдалося звільнити ще 130 наших героїв.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли детальніше про обмін 16 квітня. Зокрема, поділилися інформацією щодо того, кого вдалося цього разу повернути додому з російського полону.

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Понад третина вважалася зниклими безвісти

Як зазначають у штабі, з-поміж 130 повернених захисників 48 раніше вважалися зниклими безвісти. Відомо також, що в частини українців, яких вдалося вирвати з лап росіян, поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

Додому вдалося повернути, зокрема, двох рідних братів. Вони боронили нашу державу поблизу Бахмута. У штабі зазначають, що найстаршому зі звільнених оборонців 58 років, а наймолодшому – 21.

Відомо також, що всі звільнені з російського полону захисники, – рядові та сержанти. Більшість із них протистояли ворогові на Бахмутському та Соледарському напрямках. Також додому повернулися оборонці, які воювали на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Більшість з-поміж 130 захисників – військовослужбовці Збройних Сил України, їх 92. Також додому повернули 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонників. 2 представників Військово-морських сил і 2 – Державної спеціальної служби транспорту.

Кілька днів тому також вдалося повернути додому українських захисників. Тоді усіх особливо зворушила телефонна розмова нашого оборонця з мамою.

Стримувати сльози неможливо