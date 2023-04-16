Зниклі безвісти та частина з втраченими кінцівками: кого повернули під час Великоднього обміну
Джерело:КШППВ
Україна продовжує повертати своїх захисників. Так, на Великдень з полону ворога вдалося звільнити ще 130 наших героїв.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли детальніше про обмін 16 квітня. Зокрема, поділилися інформацією щодо того, кого вдалося цього разу повернути додому з російського полону.
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Понад третина вважалася зниклими безвісти
Як зазначають у штабі, з-поміж 130 повернених захисників 48 раніше вважалися зниклими безвісти. Відомо також, що в частини українців, яких вдалося вирвати з лап росіян, поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
Додому вдалося повернути, зокрема, двох рідних братів. Вони боронили нашу державу поблизу Бахмута. У штабі зазначають, що найстаршому зі звільнених оборонців 58 років, а наймолодшому – 21.
Відомо також, що всі звільнені з російського полону захисники, – рядові та сержанти. Більшість із них протистояли ворогові на Бахмутському та Соледарському напрямках. Також додому повернулися оборонці, які воювали на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.
Більшість з-поміж 130 захисників – військовослужбовці Збройних Сил України, їх 92. Також додому повернули 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонників. 2 представників Військово-морських сил і 2 – Державної спеціальної служби транспорту.
Кілька днів тому також вдалося повернути додому українських захисників. Тоді усіх особливо зворушила телефонна розмова нашого оборонця з мамою.
Стримувати сльози неможливо
- 10 квітня наша держава повернула додому ще 100 українських захисників: 80 чоловіків і 20 жінок. Мовиться про військових, моряків, прикордонників і нацгвардійців.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець виклав зворушливе відео. На ньому один з військових, котрий щойно повернувся з полону, телефонує своїй мамі. Хлопець просто не міг стримати сліз, коли розмовляв з нею.
- Його мама також емоційно відреагувала на цю новину. Вона зазначила, що вірила в те, що він живий. І що чекала на його повернення. Зауважимо, що він був у полоні впродовж цілого року.