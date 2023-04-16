Великодній обмін полоненими: перші щемливі кадри з героями на рідній землі

На Великдень з російського полону вдалося повернути ще 130 українських захисників. У мережу вже виклали зворушливі фото. На них можна побачити перші миттєвості після обміну наших оборонців.

Під час великоднього обміну, який відбувся 16 квітня, додому повернулися 130 українських захисників. Більшість – воїни Збройних Сил України.

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Наймолодшому – 21 рік

Як зазначають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися:

92 військовослужбовці ЗСУ;

20 тероборонівців;

11 нацгвардійців;

3 прикордонники;

2 представники Військово-морських сил;

2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Як українських захисників повертали додому: дивіться відео

Відомо, що врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з них боронили нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Зауважимо, що 48 з них раніше вважалися зниклими безвісти. Частина з них поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки. З полону також вдалося повернути двох рідних братів, котрі боронили нашу державу в районі Бахмута. Відомо, що найстаршому оборонцю України 58 років, а наймолодшому – 21 рік.

Зворушливі фото з поверненими українськими захисниками / Фото Координаційного штабу

У Мінреінтеграції показали ще одне зворушливе відео. На ньому можна побачити великодні частування для захисників, яких вдалося повернути з полону.

Перше, що вони взяли до рук, ступивши на рідну землю, – це пасхальний хліб і писанки. Писанка в українській народній традиції вважається оберегом. Тож нехай Господь береже усіх наших воїнів!

– кажуть у відомстві.

Великоднє частування захисників, яких повернули з полону: дивіться відео

У Держприкордонслужбі зауважили, що троє повернених прикордонників – бійці Львівського та Донецького загонів. У відомстві зазначили, що побачити своїх близьких – найкращий подарунок на Великдень.

В Координаційному штабі додали, що впродовж минулого тижня вдалося визволити 230 наших військових. І тепер у них є можливість святкувати Великдень з рідними та близькими. У самому штабі підкреслили, що продовжують роботу зі звільнення українців, які перебувають у полоні.

Сьогоднішнє свято – це про непохитну віру та надію. Звільнені оборонці усміхаються, обіймаються, попри те, що їхні очі сповнені болем пережитого. Проте з вірою у серці та любов'ю до Батьківщини – вони вдома. І цього у нас ніколи не відібрати,

– наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зауважимо, що 14 квітня до України вдалося повернути тіла 82 полеглих захисників. Їх ворог утримував на тимчасово окупованих територіях нашої держави.