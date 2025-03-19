Після майже 3 років неволі повернулися 6 бійців "Азову": у бригаді показали щемливі фото
- 19 березня 2025 року з полону повернулися 6 бійців 12 бригади "Азов" після майже 3 років неволі.
- 842 бійці 12 бригади "Азов" досі залишаються у російському полоні в надважких умовах.
- Бригада висловлює сподівання на повернення всіх азовців додому, а також продовжує боротьбу на полі бою.
Україна продовжує повертати захисників з полону. Цього разу серед них були також і військові із бригади "Азов".
У рамках обміну 19 березня 2025 року з полону повернулися 6 бійців 12 бригади "Азов". Про це пише 24 Канал із посиланням на допис бригади.
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Вони були в полоні майже 3 роки
У бригаді розповіли, що ці бійці пройшли битву за Маріуполь і випробування ворожого полону.
Після майже трьох років неволі наші побратими нарешті повертаються до своїх рідних і близьких,
– мовиться в повідомленні.
Там також нагадали, що у цей час 842 бійці 12 бригади "Азов" НГУ досі залишаються у російському полоні і перебувають у надважких умовах.
У бригаді висловили сподівання, що відповідальні служби щодня роблять все можливе для повернення всіх азовців додому.
Натомість 12 бригада "Азов" щодня воює заради них на полі бою.
Повернулись 6 бійців "Азову" / Фото "Азов"