Молився за нього три роки: колишній полонений зателефонував сину на фронт
- Під час обміну полоненими звільнений українець зателефонував своєму синові, який служить на фронті.
- Він три роки молився за дітей.
Під час обміну полоненими 20 червня українці дізнаються щемливі подробиці. Адже за кожним звільненим захисником стоїть ціла історія. Наприклад, в одного зі звільнених – на фронті син.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZN.
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Він хвилювання йому було важко говорити. Але боєць пояснив: одразу після обміну подзвонив синові.
В мене син – військовий, капітан. Воює. Я три роки за нього молився! Господь змилувався, діти мої, сини мої живі,
– сказав він.
У ролику чутно розмови інших людей – у цей день багато хто дізнається радісну звістку.
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Реакцію обміняних показав і Дмитро Лубінець.
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Хтось міцно обіймає рідних, хтось ділиться радістю з побратимами, а хтось довго курить і пригадує все те зло, яке заподіяли росіяни. Попереду в людей довга реабілітація, але вони вдома. І це головне.