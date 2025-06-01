"Мене підтримувала надія": перші слова звільненого захисника з полону на рідній землі

Україні 26 червня вдалося повернути з російського полону ще групу своїх захисників в межах нового етапу обміну. Один із військовополонених поділився, що саме його підтримувало у ворожій неволі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До теми Скільки ще триватимуть обміни полоненими з Росією: пояснення Коордштабу

Що сказав захисник після повернення з полону в Україну

Український захисник, який повернувся з російського полону 26 червня в межах обміну, розповів, що у ворожій неволі його завжди підтримувала надія.

Мене підтримувала надія, що мене чекають вдома – на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення, і я дуже вдячний. Слава Україні!

– сказав військовополонений.

Захисник висловився, що його підтримувало у російському полоні / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець, коментуючи заяву захисника, зазначив, що ці слова – про найцінніше. Про віру, яка не згасає навіть у полоні.

До слова, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що в межах нового етапу обміну полоненими в Україну повернули групу захисників віком до 25 років, а також бійців, які зазнали поранень та мають проблеми зі здоров'ям. Переважна більшість звільнених захисників утримувалася в неволі більше ніж три роки.