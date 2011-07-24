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24 Канал Новини України Новий обмін полоненими: імена захисників, які повернулися додому, та звідки вони
24 липня, 12:09
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Новий обмін полоненими: імена захисників, які повернулися додому, та звідки вони

Дар'я Смородська

У середу, 23 липня, відбувся ще один обмін полоненими між Україною та Росією. На рідній землі зустрічали українців з різних куточків держави.

Про те, кого повернули з жорстокого російського полону в межах обміну, повідомляє 24 Канал. Додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені бійці ЗСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Серед них є солдати та офіцери.

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Список полонених, кого повернули під час обміну 23 липня

Двоє захисників з Тернопільщини повернулися з російського полону  в рамках домовленостей між Росією та Україною в Стамбулі. 

На рідній землі зустріли жителів Волинської області

Серед звільнених бійців 23 липня є волиняни:

  • Віталій Березнюк, 1980 року народження, Мостище Камінь-Каширського району;
  • Анатолій Дерлюк, 1983 року народження, селище Маневичі;
  • Володимир Киндюк, 1984 року народження, м.Луцьк;
  • Микола Павляшик, 1970 року народження, с.Личини Сошичненської громади .

 З полону повернули морських піхотинців з Миколаївської області.

Вони є героями оборони Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Попереду захисників чекає лікування, реінтеграція та інші адаптаційні заходи.

Жителі Львівщини – вдома

З російського полону повернувся поліцейський батальйону поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" ГУНП у Львівській області Андрій Гаврильчук.

Також з неволі звільнений житель села Андріївка Золочівського району Михайло Дацко, який служив у 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. З червня 2023 року Михайло вважався зниклим безвісти.

Додому з ворожого полону повертається ще один захисник із Золочівського району – Віктор-Євген Буковський. Воїн народився у селі Єлиховичі. Хлопець зник безвісти у лютому 2023 року біля Бахмута.

З ворожого полону також повертається захисник з Рави-Руської Юрій Козар. З березня 2022 року воїн перебував у ворожому полоні.

Загалом 13 жителів області вдалося звільнити з полону 23 липня.

З ворожого полону повернулися буковинці

Троє жителів Чернівецької області були звільнені з полону:

  • 55-річний Сергій Огородник із міста Сокиряни;
  • 43-річний Микола Добровольський із села Стара Жадова Сторожинецької громади;
  • 32-річний Микола Глинський із села Кулівці Кадубовецької громади.

10 захисників із Запорізької області повертаються додому. Вони пройдуть необхідні обстеження, лікування та відновлення.

В одного зі звільнених бійців 24 липня – День народження. Свято він відзначить на волі.

Івано-Франківська область приймає героїв

З полону повернулися жителі регіону:

  • Бачинський Юрій;
  • Гаврильчук Андрій;
  • Кутовий Володимир;
  • Недоходюк Петро;
  • Босняк Василь.

Із власних джерел 24 Канал дізнався, що додому повертається захисник з Полтавської області Тарас Шаматрін, який перебував у полоні більше ніж півтора року. 

 