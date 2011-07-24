Новий обмін полоненими: імена захисників, які повернулися додому, та звідки вони
У середу, 23 липня, відбувся ще один обмін полоненими між Україною та Росією. На рідній землі зустрічали українців з різних куточків держави.
Про те, кого повернули з жорстокого російського полону в межах обміну, повідомляє 24 Канал. Додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені бійці ЗСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Серед них є солдати та офіцери.
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Список полонених, кого повернули під час обміну 23 липня
Двоє захисників з Тернопільщини повернулися з російського полону в рамках домовленостей між Росією та Україною в Стамбулі. Серед звільнених бійців 23 липня є волиняни: З полону повернули морських піхотинців з Миколаївської області. Вони є героями оборони Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Попереду захисників чекає лікування, реінтеграція та інші адаптаційні заходи. З російського полону повернувся поліцейський батальйону поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" ГУНП у Львівській області Андрій Гаврильчук. Також з неволі звільнений житель села Андріївка Золочівського району Михайло Дацко, який служив у 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. З червня 2023 року Михайло вважався зниклим безвісти. Додому з ворожого полону повертається ще один захисник із Золочівського району – Віктор-Євген Буковський. Воїн народився у селі Єлиховичі. Хлопець зник безвісти у лютому 2023 року біля Бахмута. З ворожого полону також повертається захисник з Рави-Руської Юрій Козар. З березня 2022 року воїн перебував у ворожому полоні. Загалом 13 жителів області вдалося звільнити з полону 23 липня. Троє жителів Чернівецької області були звільнені з полону: 10 захисників із Запорізької області повертаються додому. Вони пройдуть необхідні обстеження, лікування та відновлення. В одного зі звільнених бійців 24 липня – День народження. Свято він відзначить на волі. З полону повернулися жителі регіону: Із власних джерел 24 Канал дізнався, що додому повертається захисник з Полтавської області Тарас Шаматрін, який перебував у полоні більше ніж півтора року.
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Двоє захисників з Тернопільщини повернулися з російського полону в рамках домовленостей між Росією та Україною в Стамбулі.
Серед звільнених бійців 23 липня є волиняни:
З полону повернули морських піхотинців з Миколаївської області.
Вони є героями оборони Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Попереду захисників чекає лікування, реінтеграція та інші адаптаційні заходи.
З російського полону повернувся поліцейський батальйону поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" ГУНП у Львівській області Андрій Гаврильчук.
Також з неволі звільнений житель села Андріївка Золочівського району Михайло Дацко, який служив у 4-й окремій танковій бригаді ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського. З червня 2023 року Михайло вважався зниклим безвісти.
Додому з ворожого полону повертається ще один захисник із Золочівського району – Віктор-Євген Буковський. Воїн народився у селі Єлиховичі. Хлопець зник безвісти у лютому 2023 року біля Бахмута.
З ворожого полону також повертається захисник з Рави-Руської Юрій Козар. З березня 2022 року воїн перебував у ворожому полоні.
Загалом 13 жителів області вдалося звільнити з полону 23 липня.
Троє жителів Чернівецької області були звільнені з полону:
10 захисників із Запорізької області повертаються додому. Вони пройдуть необхідні обстеження, лікування та відновлення.
В одного зі звільнених бійців 24 липня – День народження. Свято він відзначить на волі.
З полону повернулися жителі регіону:
Із власних джерел 24 Канал дізнався, що додому повертається захисник з Полтавської області Тарас Шаматрін, який перебував у полоні більше ніж півтора року.