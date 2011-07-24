Новий обмін полоненими: імена захисників, які повернулися додому, та звідки вони

У середу, 23 липня, відбувся ще один обмін полоненими між Україною та Росією. На рідній землі зустрічали українців з різних куточків держави.

Про те, кого повернули з жорстокого російського полону в межах обміну, повідомляє 24 Канал. Додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені бійці ЗСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Серед них є солдати та офіцери.

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Список полонених, кого повернули під час обміну 23 липня