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24 Канал Новини України СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими 23 липня
24 липня, 00:36
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"Життя кожного українця – найвища цінність": СБУ показала відео з обміну полоненими 23 липня

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У межах стамбульських домовленостей 23 липня відбувся дев'ятий етап обміну полоненими між Україною та Росією.
  • СБУ показала ексклюзивні кадри повернення захисників.

У середу, 23 липня, у Туреччині минув третій раунд переговорів між Україною та Росією. Опісля за результатами стамбульських домовленостей реалізовано дев'ятий етап обміну полоненими.

Детальніше про процедуру розповіли в Службі безпеки України, передає 24 Канал. Там показали ексклюзивні кадри події.

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Як минув обмін полоненими 23 липня?

Обмін полоненими 23 липня – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Життя кожного українця – найвища цінність!
– зазначили в СБУ.

СБУ показала обмін полоненими: дивіться відео

 

Нагадаємо, за даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, додому повернули воїнів ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Це оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини та Харківщини.

Найстаршому звільненому – 66 років, а наймолодшому – 27. Дехто із бійців потрапив у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.