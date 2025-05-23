Ми ні про кого не забули, – Умєров прокоментував обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

У п'ятницю, 23 травня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 390 військових і цивільних.

Обмін полоненими відбувався на кордоні з Білоруссю. Рустем Умєров прокоментував радісну подію, передає 24 Канал.

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Ніхто не забутий

Виступаючи перед ЗМІ, міністр оборони нагадав, що 16 травня українська делегація, яку він очолював, зустрілася з росіянами у Стамбулі. Під час переговорів вдалося домовитися про обмін полоненими 1000 на 1000 осіб.

Сьогодні, за словами чиновника, був зроблений перший крок. Україна обміняла своїх військових і цивільних. Додому повернулися 390 громадян. У наступні дні обмін продовжиться.

Ми ні про кого не забули. Будемо працювати, поки не звільнемо усіх. Ми працювали, як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета – звільнити усіх,

– наголосив Умєров.

Також міністр розповів, що списки на обмін формувалися за єдиним критерієм – збереження життя.

Відомо, що у рамках масштабного обміну 23 травня з російського полону визволили 3 жінок та 387 чоловіків. Серед них є ті, що перебували у неволі, з 2022 року.