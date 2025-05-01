Востаннє бачилися на власному весіллі: український воїн зустрівся з коханою після обміну – відео

У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап великого обміну полоненими, у межах якого до України повернулися 390 військових і цивільних. Серед них – Олександр, який пробув у російській неволі понад 3 роки.

Серед звільнених з полону – воїни, які захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях, передає 24 Канал.

Дивіться також "Більше ніколи тебе не покину": звільнений з полону воїн Антон розчулив розмовою з коханою

Довгоочікувана зустріч

Воїн Олександр перебував у російському полоні з 2022 року. 23 травня з неволі його зустрічала дружина. Востаннє подружжя бачилося на власному весіллі. Вдома захисника чекає 4-річна дитина.

Нарешті разом: дивіться відео

Олександр знову разом із коханою / Фото 24 Каналу

Воїн після 3-річної розлуки знову обіймає свою дружину / Фото 24 Каналу

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися переговори України та Росії. Сторони домовилися про обмін 1000 полонених. Відомо, що обмін відбуватиметься упродовж кількох днів.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що влада працює над поверненням усіх категорій полонених, зокрема політв'язнів.

Зазначимо, що у межах обміну 23 травня Росія забрала 70 колаборантів.