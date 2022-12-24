Нарешті вдома: з російського полону повернули захисників Зміїного

На Різдво, 24 грудня, додому повернулися кілька українських бійців. З російського полону визволили захисників Зміїного.

Відповідні фото опублікував речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Додому повернулися троє захисників.

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З російського полону визволили захисників Зміїного

Речник ОК "Південь" розповів, що 24 грудня додому повернулися захисники Зміїного:

Андрій Владиченко,

Микита Журьян,

Євген Коновка.

Багато кілійців прийшли зустрічати та вітати з поверненням до рідного міста! Тричі Слава нашим Героям! Дякую вам за захист рідної землі, мужність та витримку. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я та довгої щасливої долі. З вірою у Перемогу чекаємо на повернення всіх наших Захисників!

– зауважив Назаров.

Дивіться фото повернення з полону захисників Зміїного / Фото речника ОК "Південь"

Повернення українців з російського полону: коротко