Обмін організували за 2 тижні, і він може бути не останній цього місяця, – Координаційний штаб

На День Незалежності, 24 серпня, додому з російського полону повернулися 115 українських військовослужбовців. У Координаційному штабі поділилися деталями обміну та розповіли, коли плануються наступні.

Про звільнення воїнів, які вчора повернулися в Україну, перемовини були нетривалими. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко.

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"Маємо надію, що цей обмін був не останній в цьому місяці"

Петро Яценко розповів, що головним аргументом проведення перемовин щодо обміну було те, що за останній час у Курській області було взято у полон досить багато російських військовослужбовців.

За його словами, цей обмін не був унікальним за кількістю, адже цього року Координаційний штаб у співпраці з іншими структурами звільняв значно більшу кількість осіб. Зокрема, йдеться про обмін у січні 2024 року, коли додому повернулося 230 людей.

Цей обмін вдалося організувати досить швидко. Приблизно за два тижні. І ми маємо надію, що він буде не останній в цьому місяці, і будуть інші обміни найближчим часом,

– підсумував Яценко.

Нагадаємо, що обмін 24 серпня став 55-м. Цього разу додому повернулися захисники, які потрапили у полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них оборонці ЧАЕС, Маріуполя, Київщини, Донеччини, Херсонщини, Луганщини.

На наших військових, які довгі місяці перебували у ворожому полоні, обміняли строковиків з Курської області, які провели в полоні лише 2 тижні.