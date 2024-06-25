Перші миті повернення додому військовополонених: кадри, від яких щемить серце

Україна у вівторок, 25 червня, повернула українських військовополонених захисників. Цього разу вдалося повернути на рідну землю 90 військових, які перебували у полоні у ворога.

Омбудсман Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення додому наших захисників. Українські бійці нарешті повернулися на рідну Землю, в рідну Україну.

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Перші миті повернення додому наших захисників

У вівторок, 25 червня, відбувся 53-й обмін військовополоненими. На Батьківщину вдалося повернути 90 оборонців України.

Серед тих, кого вдалося повернутих – воїни Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонці, прикордонники… Є оборонці, які захищали Маріуполь, ЧАЕС. Вони перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках!,

– зазначив Лубінець.

Він поділився кадрами, на яких зафіксовані перші миті повернення додому захисників України.

Перші хвилини українських захисників на рідній землі: дивіться відео

Україна повернула 90 військовополонених / Фото Дмитра Лубінця

Омбудсман Лубінець зазначив, що обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

Це радісна новина для українських сімей! Україна довгий час працює на результат – нарешті ми його маємо,

– написав він.

Українські захисники повернулися в рідну Україну: дивіться відео

Омбудсман зазначив, що будуть слідкувати за дотриманням прав повернутих, зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, банківських карток.

Вдячний рідним за терпіння! Звертаюся до сімей, які все ще чекають своїх близьких удома: не втрачайте віри,

– написав він.

За словами Лубінця, Україна працює над поверненням всіх наших громадян додому. "Це злагоджена робота нашого Офісу, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ та інших органів. На цих результатах ми не зупинятимемося", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україні 31 травня вдалося повернути з російського полону 75 людей. Серед них були як військові, так і цивільні.