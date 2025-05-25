Обмін "1000 на 1000" завершено: в Україну повернулися ще 303 захисники

25 травня в Україну повернулися з російського полону ще 303 військових. Відбувся третій етап масштабного обміну "1000 на 1000", про який сторони домовилися у Стамбулі 16 травня.

За 23 і 24 травня Україна повернула 697 людей. З них – 577 військових та 120 цивільних, передає 24 Канал.

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Масштабний обмін "1000 на 1000" завершено

Вдень 25 травня президент Зеленський повідомив, що третю частину обміну в форматі "1000 на 1000", про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.

Ще 303 українських захисники вдома. Це представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов'язково повернемо кожного й кожну з російського полону,

– запевнив президент.

Понад триста героїв вдома / Фото телеграм Зеленського

У Координаційному штабі уточнили, що усі 303 визволені оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Серед них – 70 захисників Маріуполя.