Наші вдома, – Зеленський показав відео з українськими полоненими, яких повернули додому

Україна 25 червня провела обмін полоненими. Так, з ворожого полону повернулися 90 захисників.

Володимир Зеленський показав кадри, як наші воїни поверталися в рідну Україну. Відповідне відео він оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

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В Україну повернулися наші захисники

Сьогодні на рідну землю вдалося повернути 90 військовополонених. Президент України показав кадри, на яких видно прибуття наших захисників.

Кожен з них, виходячи з автобуса, вигукував "Слава Україні".

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Наголосимо, що загалом з російського полону вдалося звільнити вже 3 300 українців, про що повідомляв Омбудсман Дмитро Лубінець. Цей обмін став вже 53-м від початку повномасштабного вторгнення. У його реалізації допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

"Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, – зазначав Зеленський.

Гарант підкреслював, що Україна пам'ятає про всіх наших людей у російському полоні та продовжує роботу задля звільнення кожного й кожної.