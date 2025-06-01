Частину захисників звільнених з ворожого полону доправили на "швидких"
- 26 червня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, повернули групу захисників, зокрема молодь віком до 25 років, поранених та важкохворих.
- Більшість звільнених воїнів утримувалися в полоні більше трьох років.
- Частину доправили з полону на "швидких".
26 червня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулася група захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям.
Переважна більшість звільнених сьогодні воїнів утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя, передає 24 Канал.
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Полонених доправили на швидких
Як повідомляють ЗМІ, частину звільнених з ворожого полону доставили на "швидких".
Полонених доставили на "швидких": дивіться відео
Українські захисники повертаються додому: дивіться відео
У Координаційному штабі розповіли, що звільнені з полону військовослужбовці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
До слова, наймолодшому захиснику, якого вдалося повернути – 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Найстаршому оборонцю – 62 роки.