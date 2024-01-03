Хто допоміг організувати наймасштабніший обмін полоненими: Буданов розкрив деталі

3 січня відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернулися 230 наших захисників. Кирило Буданов розповів, хто допоміг організувати процес.

Глава ГУР МО зазначив, що через значний проміжок часу Україні вдалося провести дуже складний обмін. Додому повернулися абсолютно всі категорії захисників нашої держави.

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230 оборонців України вже вдома

Серед повернених і бойовий медик, і захисники острова Зміїний, і працівники Чорнобильської атомної станції, котрих у перші дні війни захопили у полон. Також вдома тепер оборонці "Азовсталі", прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та воїни Збройних Сил України.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зазначив Кирило Буданов.

Буданов розповів деталі про обмін: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими

Почнімо з того, що серед 230 оборонців додому повернули:

130 представників ЗСУ (серед них ТрО – 14, ВМС – 14);

55 бійців Національної гвардії;

38 бійців Державної прикордонної служби;

1 бійця Національної поліції;

а також знову вдома шестеро цивільних, котрих росіяни незаконно утримували у неволі.

Відомо, що серед повернутих були ті, в кого був офіційний статус військовополоненого. Його для 182 бійців підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. А також додому приїхали 48 захисників, котрих вважали зниклими безвісти й у них був статус "пошук особи".

Більшість звільнених – чоловіки – 225, жінок – 5. Також відомо, що 213 бійців належать до рядового та сержантського складу, а ще 11 – офіцери.

Повернулася з полону також бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Вона весь час свого перебування у російському полоні принципово розмовляла українською. Відомо, що росіяни кілька разів імітували, що везуть її на обмін, але щоразу повертали її назад до місця утримання.

Звільнених з російського полону зустрічали особисто керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також Секретар Штабу Дмитро Усов.