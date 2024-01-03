Останній обмін став наймасштабнішим від 24 лютого: потужні деталі

Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 3 січня. Україна повернула 230 людей. Серед них – військові та цивільні.

Володимир Зеленський розповів, що в обмінах була довга пауза. Російські окупанти не хочуть проводити обмінів полоненими й намагаються використати це в інформаційній боротьбі проти України.

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Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших,

– наголосив Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що цей обмін став наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Додому вдалося повернути 225 чоловіків та 5 жінок. Український лідер наголосив, що частина тих, хто повернувся, вважалися зниклими безвісти.

Додому вдалося повернути:

воїнів ЗСУ;

представників Нацгвардії;

представників Державної прикордонної служби;

представник Нацполіції.

Також з полону повернулися 6 цивільних.

Серед звільнених – захисники Маріуполя, зокрема, "Азовсталі", та нацгвардійці, які виконували свої обов'язки на ЧАЕС.

Україна продовжить роботу, аби повернути додому кожного захисника та кожну захисницю.