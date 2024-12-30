Не бачив сина пів його життя: щемлива зустріч захисника, звільненого із полону

Україна провела великий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 189 українських захисників.

Українських захисників із полону зустріли рідні, серед них і 6-річний хлопчик, який не бачив тата майже 3 роки. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Захисник не бачив сина майже 3 роки

Чоловіка, на ім'я Ростислав, повернули із російського полону. Біля автобуса його чекала дружина та 6-річний син. Він розповів, що у хлопчика всього кілька днів тому був день Народження.

Український військовий не бачив сина пів його життя – майже 3 роки.

Щемлива зустріч захисника із сином: дивіться відео

За час поки він перебував у полоні у хлопчика з'явилась морська свинка та рибки, тож на питання, чим вони будуть з татом займатись після його повернення, хлопчик сказав, що покаже йому тварин.

Україна 30 грудня провела один із найбільших обмінів полоненими. Вдалося повернути навіть 11 бійців "Азову". Звільнені військові проведуть зимові свята з родинами, попереду у них довгий період реабілітації.