Зеленський показав зворушливі фото зустрічі звільнених українських полонених з рідними

Понеділок, 30 грудня, став днем радісної звістки для багатьох українських родин – з російського полону вдалося повернути 189 українців. Президент Володимир Зеленський показав зворушливі фото їх зустрічі з родинами.

Серед звільнених воїни з різних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зворушливі фото повернення наших захисників

Президент повідомив, що серед звільнених – військовослужбовці різних підрозділів: захисники "Азовсталі" та Маріуполя, учасники оборони ЧАЕС і острова Зміїного, а також воїни з інших напрямків фронту. Звільнені – це солдати, сержанти, офіцери, а також двоє цивільних, яких було захоплено у Маріуполі.

До своїх родин повертаються нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, військові ВМС та Збройних Сил України.

Зворушливі кадри зустрічі звільнених полонених з їхніми родинами: фото Володимира Зеленського

Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо,

– додав Зеленський.

Він також подякував команді, яка працює над обмінами, та міжнародним партнерам, зокрема Об'єднаним Арабським Еміратам, за допомогу в організації повернення полонених.