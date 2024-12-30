З полону повернули Микиту Шаульського: його молодшого брата і бабусю вбила російська ракета

Україна 30 грудня повернула з російського полону 189 громадян. Серед них був оборонець Маріуполя, нацгвардієць Микита Шаульський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "СВОЇ Кривий Ріг". Молодший брат та бабуся нацгвардійця загинули внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу 21 вересня.

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Що відомо про повернення Микити Шаульського з полону

Інформацію про повернення Микити Шаульського з російського полону виданню підтвердили рідні бранця. Батьки нацгвардійця проживають у Кривому Розі та незабаром зможуть зустріти їхнього сина.

Микита Шаульський потрапив у ворожий полон під час оборони Маріуполя у 2022 році. Він є військовослужбовцем 21-ї окремої бригади НГУ.

Про повернення нацгвардійця мріяв його молодший братик Максим. Однак, на жаль, він не зміг дочекатися його, адже хлопчика разом з його бабусею Валентиною вбила ворожа ракета під час удару по будинку у Кривому Розі 21 вересня.

Батьки Микити Шаульського теж служать і виконують завдання у складі Збройних Сил України. На момент трагедії у Кривому Розі батько Микити Шаульського, Андрій Андрійович, перебував на Херсонському напрямку.

До слова, в обміні полоненими також повернувся морський піхотинець та оборонець Маріуполя – Роман Борщ. Він пробув у ворожому полоні 33 місяці, а Росія кілька разів відмовлялася його обмінювати.

Також в цьому обміні змогли повернути журналіста та захисника Маріуполя Олександра Гуділіна. Він обороняв місто у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони.