СБУ показала ексклюзивне відео повернення українців з полону
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з українцями, яких вдалося звільнити з полону під час обміну 31 травня.
Під час обміну з російського полону повернули 75 українців. Серед них воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники й цивільні.
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Українці повернулися з полону
В Службі безпеки України повідомили, що обмін є результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. Він в свою чергу виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!
– написали в пресслужбі.
З полону вдалося повернути 75 українців / Відео: СБУ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також показав, як українців зустрічали на рідній землі. За його словами, сьогодні щасливі звістки отримають 75 родин.
Загалом з російського полону вдалося звільнити вже 3 210 українців. Цей обмін став вже 52-м від початку повномасштабного вторгнення. У його реалізації допомогли Об'єднані Арабські Емірати.
Українці повертаються з полону додому / Відео: Дмитро Лубінець
Кого повернули з полону 31 травня
Серед 75 звільнених з полону – 70 чоловіків і 5 жінок. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
31 травня з полону звільнили:
- 37 представників Збройних Сил України, серед яких 13 бійців Військово-Морських Сил, а також 2 представники Повітряних Сил,
- 21 військовослужбовець Нацгвардії,
- 7 прикордонників,
- 6 тероборонців,
- 4 цивільних українок.
Звільнені з полону 19 захисників обороняли острів Зміїний, 14 військовослужбовців охороняли Чорнобильську АЕС, 10 військових – оборонці Маріуполя.