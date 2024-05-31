Залишилась вірною присязі: у поліції розповіли про повернену з полону Мар’яну Чечелюк
Джерело:Національна поліція
З російського полону повернулася 24-річна слідча Нацполіції Мар'яна Чечелюк. Дівчина з Маріуполя пробула в неволі понад два роки.
31 травня відбувся обмін полоненими, в рамках якого вдалося повернути 75 українців.
Читайте також Возз'єднання військовополоненої та сина, які не бачилися понад 2 роки: щемливе відео з обміну
Понад два роки полону
До повномасштабного вторгнення Мар'яна Чечелюк працювала слідчою слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.
З початку боїв за Маріуполь Мар'яна щоденно несла свою поліцейську службу, а вже після оточення міста з 15-річною сестрою переховувались в підземеллях заводу "Азовсталь",
– розповіли в поліції.
Згодом росіяни дізналися про професію дівчини і затримали її 2 травня 2022 року під час евакуації з "Азовсталі". Мар'яну з фільтраційного пункту направили в Донецьке СІЗО і два місяці тримали в одиночній камері, а звідти – в Оленівській колонії, потім – у вʼязниці в Маріуполі, а згодом – у російському Таганрозі.
В поліції розповіли, що через стіну з камерою Мар'яни знаходилась тортурна, де цілодобово катували усіх полонених.
За час, проведений в російському полоні, у Мар'яни значно погіршилось здоровʼя. Однак, не зважаючи на пройдені жахіття, наша колега залишилася вірною присязі та повернулась додому,
– додали в Нацполіції.
Обмін полоненими: що відомо
- 31 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. З ворожого полону вдалося повернути 75 людей. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.
- Зокрема, з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.
- На жаль, серед них немає нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Бійців бригади не міняють понад рік.