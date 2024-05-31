Залишилась вірною присязі: у поліції розповіли про повернену з полону Мар’яну Чечелюк

З російського полону повернулася 24-річна слідча Нацполіції Мар'яна Чечелюк. Дівчина з Маріуполя пробула в неволі понад два роки.

31 травня відбувся обмін полоненими, в рамках якого вдалося повернути 75 українців.

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Понад два роки полону

До повномасштабного вторгнення Мар'яна Чечелюк працювала слідчою слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

З початку боїв за Маріуполь Мар'яна щоденно несла свою поліцейську службу, а вже після оточення міста з 15-річною сестрою переховувались в підземеллях заводу "Азовсталь",

– розповіли в поліції.

Згодом росіяни дізналися про професію дівчини і затримали її 2 травня 2022 року під час евакуації з "Азовсталі". Мар'яну з фільтраційного пункту направили в Донецьке СІЗО і два місяці тримали в одиночній камері, а звідти – в Оленівській колонії, потім – у вʼязниці в Маріуполі, а згодом – у російському Таганрозі.

В поліції розповіли, що через стіну з камерою Мар'яни знаходилась тортурна, де цілодобово катували усіх полонених.

За час, проведений в російському полоні, у Мар'яни значно погіршилось здоровʼя. Однак, не зважаючи на пройдені жахіття, наша колега залишилася вірною присязі та повернулась додому,

– додали в Нацполіції.

Обмін полоненими: що відомо

31 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. З ворожого полону вдалося повернути 75 людей. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.

Зокрема, з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.

На жаль, серед них немає нікого з військових-азовців, які вийшли за наказом у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Бійців бригади не міняють понад рік.

Загалом з російського полону вдалося звільнити вже. Цей обмін став вже 52-м від початку повномасштабного вторгнення.