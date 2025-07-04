Військовий, якого повернули з полону, почав цілувати рідну землю: відео до сліз

В Україну з російського полону 4 липня повернулася ще одна група українських військових. У мережі показали перші їхні хвилини на рідній землі.

На очах українських військових сльози та радісні усмішки. Декотрі із них, ступивши на українську землю, цілували її, передає 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане омбудсманом Дмитром Лубінцем.

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Щемливі кадри зі звільненими з полону воїнами

На щемливих кадрах видно, як один зі звільнених військовослужбовців у сльозах цілує рідню землю. Інший – приклоняється над нею, стоячи на коліні.

Декотрим уже вдалося зідзвонитися із рідними. Їх переповнюють емоції, ллються сльози.

Перші хвилини звільнених з полону на рідній землі: дивіться відео

Нагадаємо, що цього разу додому повернулися поранені і важкохворі бійці, а також молодші 25 років.

Наймолодшому із цієї групи всього 20 років, а найстаршому – 59.

Звільнили з російської неволі також й цивільних.