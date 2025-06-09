Перший етап обміну відбувся: радісні кадри повернення українців додому

У понеділок, 9 червня, в Україну повернулася частина військовополонених. 24 Канал зібрав фото цієї знаменної події.

Як зауважив Володимир Зеленський, обмін полоненими триватиме декілька днів. Точні дати ще не відомі.

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Фото з обміну полоненими 9 червня

Саме президент повідомив про те, що перший етап обміну відбувся. Зараз повертають поранених та важкопоранених, а також молодших за 25 років.

Обмін полоненими 9 червня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Іще на сторінці гаранта з'явилося відео реакції колишніх полонених. Вони усміхаються, дзвонять рідним, кричать "Слава Україні!"

Перші кроки на рідній землі: дивіться відео обміну

Ексклюзивні кадри СБУ з обміну

Нагадаємо, 9 червня звільнили представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Ігор Клименко наголосив, що багато людей були в полоні з 2022 року.

Обличчя звільнених / Фото зі сторінки глави МВС

У Держприкордонслужбі теж показали радісні моменти.

Фото з обміну полоненими/ ДПСУ

Захисники поділилися: до останнього не вірили, що обмін відбудеться. Вони боялися, що щось піде не так.



Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець назвав повернення захисників додому абсолютним щастям.

Сльози щастя – найцінніші. Наші повернулись. З полону – в життя. За кожним – цілий світ. Обміни тривають. І серце України б'ється ще сильніше,

– написав Роман Мрочко, глава Херсонської ОВА.

Слід сказати, що робота над поверненням тіл загиблих триває.