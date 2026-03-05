Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути з російської неволі
- 5 березня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті якого повернули 200 українських військовослужбовців.
- Серед звільнених є військовослужбовці різних підрозділів, зокрема Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
Україна та Росія 5 березня провели перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві. З ворожої неволі вдалося повернути 200 українських військовослужбовців.
Про це повідомив Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Цікаво "Значна цифра": Буданов сказав, коли може бути наступний обмін полоненими з Росією
Кого вдалося повернути в Україну у новому обміні?
У Координаційному штабі зазначили, що за дорученням Президента України з російської неволі було визволено 200 військовослужбовців.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:
- Військово-Морських Сил;
- Сухопутних військ;
- Територіальної оборони;
- Сил Безпілотних Систем;
- Десантно-штурмових військ;
- Повітряних сил
Також в Україну змогли повернути військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів,
– наголосили у Коордштабі.
Там також запевнили, що звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
В обміні 5 березня в Україну повернулися 200 військовослужбовців / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед звільнених є захисники, які потрапили у полон у 2022 році. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 27 років.
"Інша цікава особливість: 18 із повернутих Захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні", – зазначив уповноважений ВРУ з прав людини.
Лубінець зауважив, що багато звільнених українців оборонців перебувають у складному психологічному стані, у деяких зафіксована критично низька вага. Працівники Офісу Омбудсмана перебували на місці обміну та зафіксували всі необхідні моменти.
Перший етап обміну полоненими у березні 2026 року / Відео з фейсбуку Дмитра Лубінця
Коли був минулий обмін полоненими між Україною та Росією?
Минулий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 лютого. Тоді на батьківщину вдалося повернути 157 українців, серед яких були як військові, так і цивільні.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед повернутих додому 150 військових та 7 цивільних. Кирило Буданов, своєю чергою, зауважив, що серед повернутих було 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув'язнення. А також оборонці Маріуполя.
Також тоді у межах обміну вдалося повернути військовослужбовця Назара Далецького. Його вважали загиблим ще з 2022 року.