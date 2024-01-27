"Все що можна робити – ми зробимо": Буданов про можливість нового обміну полоненими

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що обмін полоненими з Росією відбудеться. І, за його словами, може це статися це вже у найближчому майбутньому.

На тлі ситуації зі збиттям Іл-76, Буданов, керівник Головного управління розвідки України, висловився про намір провести обмін військовополоненими. Ця заява прозвучала в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Захист життів – пріоритет

З-поміж іншого, керівник розвідки наголосив на важливості збереження життя українських громадян, які перебувають у ворожому полоні.

Життя наших людей – це найвища цінність, і ми зробимо все можливе для їх порятунку,

– зазначив Буданов, підкреслюючи готовність України до дій.

Він також згадав про необхідність з'ясування усіх обставин авіакатастрофи літака Іл-76. Крім того, цей інцидент, за його словами, може вплинути на подальші обміни.

"Усе що можна робити – ми зробимо", – констатував Кирило Буданов, висловлюючи рішучість у питанні звільнення українських полонених. Він констатує, що вони перебувають у жахливих умовах, і так не має бути.

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