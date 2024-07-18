У Зеленського прокоментували обмін бійця, який нібито співпрацював з Росією

Під час обміну 17 липня в Україну повернули військового, який нібито співпрацював з окупантами, був причетний до побиття бійців "Азову" та хотів отримати російське громадянство. Проводяться заходи щодо перевірки таких людей, які перебували у полоні. Вони будуть відслідковані, відповідну роботу здійснюватиме контррозвідка СБУ чи ГУР.

Про це 24 Каналу повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, однак він зауважив, що повертати з полону потрібно всіх українських громадян в будь-яких випадках, навіть, коли виникають певні підозри стосовно полоненого.

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"Обміни – це святе. В будь-якому випадку обмінювати треба всіх, хто має громадянство України, це всі наші люди. І я зараз говорю про військовополонених, тому що є ще окрема програма – це обмін цивільними. Є дуже багато різних списків, майданчиків, на яких проводять переговори", – озвучив Подоляк.

Силові структури проведуть перевірку

Подоляк зауважив, що стосовно бійця, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами, буде проведена відповідна перевірка. Такі заходи відносно людей, які перебували у полоні, здійснюються і це, з його слів, звичайна практика.

Але це не має відбуватись під час обмінного процесу. Тобто забирати людей з полону потрібно в будь-якому випадку, а вже надалі проводити юридичну роботу. І такі ситуації не повинні дискредитувати процеси обміну,

– впевнений Подоляк.

Росія може зіграти на цій ситуації

На думку Подоляка, країна-агресорка буде використовувати будь-яку подібну ситуацію для певної психологічно-інформаційної роботи.

Росія буде влаштовувати інформаційні атаки на Україну. Обмінні процеси в нас й так складні, з залученням посередників, є низка країн, яка активно долучається,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Подоляк зауважив, що Росія надалі буде знущатись з українських військових та цивільних полонених, бо країна-агресорка веде геноцидний тип війни. Росія не бере до уваги конвенції щодо поводження з військовополоненими, тому, на жаль, максимально жорстоко з ними обходиться.