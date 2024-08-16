Великий негатив для Путіна: є 2 причини, чому Росія захотіла обміняти полонених з Курщини

Під час спецоперації в Курській області українські сили взяли в полон кілька сотень окупантів. Через це Україна та Росія починають переговори щодо обміну полоненими.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що зараз в полоні перебуває понад 1000 росіян, які були захоплені на Курщині. Їх потрібно міняти якнайшвидше, навіть в оперативних "польових" обмінах.

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Це було одним із завдань операції на Курщині

Росіяни ініціювали обговорення умов обміну через те, що серед полонених є багато строковиків.

Коли багато строковиків буде перебувати в полоні, це буде створювати для Владіміра Путіна великий негатив від їх родичів. Строковики не мали потрапити до полону, тому що не мали брати участь у бойових діях. Це буде одним з механізмів тиску на Путіна,

– зауважив військовий експерт.

Ще один важливий чинник скорішого обміну це наявність серед полонених кадирівців.

Кадирівці дуже швидко обмінюють своїх, щоб швидше забрати їх з полону, вони підключають максимум зусиль. А вони мають певний вплив, зокрема і на Путіна. Саме ці 2 причини спонукали росіян ініціювати обмін,

– наголосив Роман Світан.

Обмін буде здійснювати розвідка з обох сторін. Імовірно будуть обмінювати певну кількість полонених з боку України на таку ж кількість з боку Росії. Це, на думку полковника ЗСУ в запасі, має відбутися швидко.

Одним з завдань операції у Курській області було поповнення обмінного фонду для того, щоб повернути з російського полону українських хлопців, зокрема тих, що там перебувають вже третій рік,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що за словами глави СБУ Василя Малюка, під час спецоперації у Курській області спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли у полон 102 російських військовослужбовців. Серед них є офіцери та бійці підрозділу "Ахмат".

Також уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем щодо російських полонених.