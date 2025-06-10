Україна не називає кількість звільнених воїнів під час нового обміну: у ГУР назвали причину
- Україна не розкриває кількість повернених з полону військових через інформаційну атаку з боку Росії.
- Андрій Юсов закликав не поширювати неперевірені дані, оскільки це впливає на процеси обміну.
9 – 10 червня з полону повернули українських захисників. Однак, цього разу Україна не розкриває, скільки осіб вдалося звільнити.
У розвідці пояснили, що це пов'язано з інформаційною атакою з боку росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представника ГУР і заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
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Росія веде дезінформаційну кампанію та тисне на рідних полонених
Україна навмисно не озвучує кількість військових, яких повернули з полону, бо будь-які коментарі впливають на процес обміну.
Андрій Юсов зауважив, що переговори щодо обмінів усі ці дні тривали ув надзвичайно складних умовах.
Вони супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною кампанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників… Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри,
– сказав він.
Юсов також звернувся до експертів, анонімних телеграм-каналів та інших джерел, закликавши їх не поширювати неперевірені дані щодо обмінів.
"Якщо ви дієте в інтересах України і дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси", – додав заступник голови Коордштабу.
Нагадаємо, що Юсов також прокоментував питання повернення тіл полеглих захисників. Російські пропагандисти заявляють, що Україна начебто відмовляється це робити. Але це все – маніпуляція і тиск на українське суспільство зі сторони ворога.