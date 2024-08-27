Обирав між гіршим і найгіршим: чому Путін наважився на обмін полонених 24 серпня
У День Незалежності, 24 серпня, Україна провела обмін полоненими з Росією. З російського полону повернулися ще 115 українських захисників. Водночас Москві віддали 115 військових строкової служби.
Найбільше здивувало те, що Владімір Путін погодився на обмін полоненими у День Незалежності. У розмові з 24 Каналом журналіст-розслідувач Христо Грозєв пояснив, чому російській диктатор наважився на цей крок.
Дивіться також Україна повернула 115 захисників: у СБУ поділились ексклюзивними кадрами
Чому відбувся обмін 24 серпня
Російський президент очевидний представник злочинного психопата. У таких людей насамперед немає емоцій. Коли їх змушують обирати між поганим й дуже поганим варіантом для себе, то вони завжди обирають найгірший варіант.
Я думаю, що це і сталося зараз. Україна поставила Путіна між вибором,
– мовив Грозєв.
Поганим варіантом було б фактично визнати важливість й незалежність України, а дуже поганим було б не розв'язати проблему з полоненими строковиками, адже Путін обіцяв, що строковиків не буде на війні, а виявилося, що значна частина з них опинилася в українському полоні.
Тобто для нього це була більш страшна екзистенціальна проблема, ніж визнати українську незалежність,
– додав журналіст-розслідувач.
Авжеж, людське життя для Путіна не означає нічого, але він зрозумів, що залишити строковиків у полоні буде для нього особистою загрозою. Тож обмін це був вимушений крок.