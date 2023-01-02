У межах великого обміну додому повернулися солдати, яких вважали зниклими безвісти
2 січня 2023, 15:53Читать новость на русском
Джерело:Світлана Онищук
У межах чергового обміну полоненими, який відбувся 31 грудня, звільнені два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони вважалися зниклими безвісти.
Зараз бійці проходять повне медичне обстеження. Після цього їм потрібно буде пройти реабілітацію.
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Хто повернувся додому
Додому повернувся солдат Микола Волошин. Він зник безвісти 20 червня 2022 року поблизу населеного пункту Верхня Врубівка, Луганської області.
Ще один боєць "десятки", солдат Ігор Ємчук, також вдома. Він зник безвісти 22 червня 2022 року під час бойових дій в районі населеного пункту Миколаївка Луганської області.
Що відомо про останній обмін полоненими
- 31 грудня 2022 року відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, завдяки якому додому повернулись 140 українців. Натомість Росії віддали 82 військових.
- З полону звільнили 82 бійців Збройних Сил, 15 бійців тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців Військово-морських сил та 10 прикордонників. Серед звільнених є двоє братів-близнюків, які потрапили в полон між Гірським та Золотим на Луганщині. Також є сержант, 12-річний син якого написав листа до Президента Зеленського, щоби допомогти звільнити батька. Також повернули батька та сина, які разом пішли служити до лав територіальної оборони.
- Крім цього, вдалося повернути американського пітбультер’єра з "Азовсталі", якого окупанти взяли в полон разом з оборонцями Маріуполя, але потім вивезли до Росії й подарували Кадирову.
- Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1 596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок. ️Але в російському полоні перебувають ще понад 3 тисячі українських воїнів.