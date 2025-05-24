З полону повернулися 27 захисників Маріуполя

Серед 307 українців, що повернулися з полону 24 травня, 27 захисників Маріуполя. Вони пройдуть медогляд та будуть направлені на реабілітацію.

В Україну повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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З полону повернулися 27 оборонців Маріуполя

В рамках другого обміну полонених, що відбувся 24 травня, з полону повернулися 307 військових. З них 27 – оборонці Маріуполя. Їх імена повідомлять пізніше.

Зверніть увагу! 24 Канал у режимі реального часу повідомляє усі звістки про звільнених українців – їх рідні області, якщо відомо, то й імена та прізвища.

Загалом з полону повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Це бійці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Для деяких підрозділів це перше повернення їх побратимів з полону з початку війни.

Загалом Росія та Україна повинні обмінятися тисячею військовополонених. Продовження обміну очікується завтра. Учора ж, 23 травня, Росія передала Україні в рамках обміну 390 полонених.