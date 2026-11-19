Обмін полоненими між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії узгодження. Москва очікує на його проведення найближчим часом після завершення поточної перевірки списків.

Про це 19 листопада заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що відомо про підготовку обміну полоненими?

За його словами, наразі спецслужби України та Росії займаються звіркою списків військовополонених. Водночас представник Кремля не уточнив, скільки людей можуть повернути під час обміну та коли саме він відбудеться.

Домовленості про новий масштабний обмін полоненими Україна та Росія досягли під час тристоронніх переговорів за участю США, які відбулися 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.

Тоді глава російської делегації Володимир Мединський повідомив про принципову домовленість щодо нового масштабного обміну. Перший заступник начальника управління інформації Генштабу Росії Олександр Зорін припускав, що він може відбутися протягом найближчих двох – трьох тижнів. За його словами, йшлося про обмін, який може стати одним із найбільших за час повномасштабної війни.