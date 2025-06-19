Росія бреше про кількість полонених в Україні: у ГУР пояснили мету маніпуляцій ворога

Окупанти заявляють, що після масштабного обміну в Україні майже не залишилося військовополонених Росії. Андрій Юсов запевнив, що ворог цілеспрямовано бреше, щоб посіяти паніку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова для LIGA.net.

Дивіться також Нічна атака "Шахедами", просування росіян на фронті: хронологія 1212 дня війни

Росіяни брешуть про кількість полонених

Андрій Юсов спростував інформацію про те, що в Україні нібито не залишилося російських військовополонених після масштабного обміну "1000 на 1000".

Мовиться про заяви пропагандистів, що в полоні в Україні залишилось нібито лише близько 1 300 військовослужбовців Росії, а у полоні окупантів – "майже 10 000" українських воїнів. Юсов запевнив, що це брехня.

Це брехня, якщо коротко. Брехня, яка навмисно розганяється з приводом посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства, ну і, звичайно, наростити якісь патріотичні настрої всередині Росії,

– пояснив він.

Юсов підкреслив, що "десятків тисяч" українських полонених у Росії немає, а тисячі російських полонених в Україні – є. "І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена попри різноманітні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні", – сказав він.