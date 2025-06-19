Конкретні цифри назвемо наприкінці всіх етапів, – Юсов про великий обмін полоненими

Україна 19 червня повернула ще одну групу наших захисників з російського полону. Конкретні цифри повернутих українських військовополонених стануть відомі вже після всіх етапів обміну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері національного маратону.

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Що сказав Юсов про новий етап обміну полоненими

Андрій Юсов зазначив, що 19 червня сталися дійсно добрі новини – відбувся черговий етап, вже 5, в межах великого обміну. Усі вони реалізувалися за домовленостями сторін в Стамбулі за категоріями: "всіх на всіх", "важкохворі та тяжкопоранені" захисники, а також "молоді військовополонені 25 років і молодші".

Сьогодні маємо черговий результат. Ми не називаємо конкретні цифри, вони будуть названі в кінці, коли всі етапи великого обміну закінчаться,

– підкреслив заступник голови Координаційного штабу.

Він зауважив, що кожна врятована наша людина – це велика перемога, і цього дня чимало захисників повернулися додому з різних напрямків.

"Більшість була в полоні з 2022 року. Наймолодшому 42 роки, найстарішому – 63. Сьогодні (була обміняна – 24 Канал) категорія "важкохворі та тяжкопоранені", різні діагнози, різні хвороби, частина, на жаль, в тому числі пов'язана з неналежними умовами утримання, всім надається необхідна невідкладна допомога", – розповів Юсов.

Посадовець підкреслив, що обміняні військовополонені були з лав ЗСУ, ТРО, ДШВ, ДПСУ, Нацгвардії тощо. Андрій Юсов запевнив, що подальша робота із повернення наших захисників ведеться далі.