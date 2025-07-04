"Тримайся, скоро приїду і буду тебе оберігати": щемлива розмова звільненого захисника з мамою

Україна 4 липня провела новий етап обміну полоненими з Росією. Один із захисників, який повернувся на батьківщину, не зміг стримати сльози під час першої телефонної розмови з мамою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що сказав військовополонений у телефонній розмові з мамою

Після повернення в Україну один із військовополонених мав можливість зателефонувати своїй мамі. Сам захисник не зміг стримати емоцій під час цієї розмови.

Мамуська, привіт. Доброго дня, моя люба. Мамусю, ти, головне, не нервуй. Все гаразд. Ви там живі, здорові? Усі цілі? Тримайся, мамо, будь ласка. Дуже прошу тебе, тримайся. Я приїду. Я тебе захищатиму, оберігатиму і піклуватимусь про тебе, будь ласка. Не хвилюйся. Передавай усім привіт. Будь ласка, матусю,

– сказав український Герой.

Щемлива розмова повернутого з полону захисника з його мамою / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець зауважив, що ці прості, але щирі слова сповнені неймовірною радістю й символізують повернення до життя та надію на майбутнє.

До слова, Україна 4 липня повернула з полону військовослужбовців ЗСУ, серед яких представники різних силових структур, а також цивільних українців. Серед визволених є також і оборонці Маріуполя, які понад 3 роки провели у ворожому полоні.