Враховуючи успіхи ЗСУ на Курщині: омбудсман відповів, чи можливий швидкий обмін "всіх на всіх"

Операція Сил оборони в Курській області триває. Наші захисники просуваються вперед, а також поповнюють обмінний фонд.

Та чи можливий найближчим часом обмін з Росією у форматі "всіх на всіх", відповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Чи буде найближчим часом обмін "всіх на всіх"

Омбудсман зазначив, що, попри успішну операцію українських захисників у Курській області й поповнення обмінного фонду, найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" не відбудеться.

Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

Водночас додав, що українська сторона робить усе можливе, аби великі обміни відбувалися. Також посадовець підтвердив, що операція в Курській області покращує ситуацію з поверненням українських громадян з Росії та окупованих територій України.

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Омбудсман наголосив, що українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Росією про принципи проведення обмінних процесів.

Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить,

– підкреслив Уповноважений з прав людини.

Лубінець зазначив, що в нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року. Також є оборонці Маріуполя, які понад 2 роки перебувають у полоні.

Серед них є навіть ті, хто після верифікації й підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права,

– наголосив Омбудсман.

Лубінець, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей, не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких хоче повернути перш за все. Однак, додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

Уповноважений розповів, що на нараді з Володимиром Зеленським вирішили створити громадську раду з питань обмінів полоненими, аби родини полонених і керівники громадських організацій могли бути залучені в ці процеси й отримувати певну інформацію.