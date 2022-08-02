Чи реально покарати окупантів, яких забрала росія в рамках обміну: пояснення юристки

росіяни здійснюють терор мирного населення нашої країни, тому мають нести покарання. Обмін полоненими не звільняє окупантів від відповідальності за злочини, які вони вчинили проти українців.

Про це 24 каналу розповіла юристка Ґаяне Нуріджанян. Вона пояснила, що обмін полоненими – це доволі складна дилема.

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окупанти мають відповісти за скоєні злочини

За словами юристки, з одного боку, Україна має відповідальність розслідувати всі злочини проти нашого народу й карати усіх відповідальних за них. Зокрема, відповідальність ця стоїть перед потерпілими внаслідок агресії росії.

А з іншого боку, обмін полоненими може допомогти повернути наших людей додому. За словами Ґаяне Нуріджанян, це протистояння правових, політичних та гуманітарних аспектів.

Обмін не звільняє від відповідальності цих осіб. Інша річ, що до них можна вже не отримати доступу, якщо вони будуть перебувати на території російської федерації. Якщо це якісь рядові особи, солдати, які безпосередньо вчиняли злочини, то Міжнародний кримінальний суд, наприклад, навряд буде займатися цими справами,

– зауважила юристка.

Ґаяне Нуріджанян про відповідальність окупантів за злочини в Україні: дивіться відео

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Злочини росіян в Україні: останні викриття

Ворог продовжує цинічно обстрілювати українські міста. Так, чергової атаки зазнав Миколаїв. У ніч проти 30 липня окупанти випустили по житлових кварталах міста близько 10 ракет. Відомо, що одна людина загинула, шестеро – поранені.

Зранку 29 липня у росії повідомили про обстріл колонії в Оленівці, що на Донеччині. Саме там утримували українських полонених, зокрема тих, що вивезли з "Азовсталі". Спочатку росіяни намагалися звинуватити в обстрілі ЗСУ. У Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян.

У тимчасово окупованому Лисичанську окупанти мають списки усіх місцевих мешканців. За ними росіяни проводять обшуки та мародерять. Ці ж списки вони мають на блокпостах на в'їздах у місто.

Окупанти обстріляли автобус з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися з тимчасово окупованого селища Старосілля. Внаслідок обстрілу є 3 загиблих та 5 поранених мирних жителів.

Варте уваги – перші висновки експертів щодо трагедії в Оленівці