"Досі не можу надихатись": прикордонник зустрівся з батьками після полону – зворушливе відео
Джерело:Державна прикордонна служба України
11 червня Україна повернула з російського полону ще 95 своїх захисників. Серед них був і прикордонник Олексій.
У ДПСУ опублікували зворушливе відео зустрічі воїна з батьками. Захисник також поділився емоціями після повернення на рідну землю.
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"Ворог обламає зуби об Україну"
Коли я повернувся додому, то не міг повірити. Коли ми їхали, то люди стояли, фотографували нас, махали, співали гімн України, були з прапорами. Я досі не можу надихатись, це не передати ці враження,
– розповідає воїн.
Він також наголосив, що усі українські захисники, які потрапили в російський полон, – герої. Олексій додав, що пишається тим, що пішов у прикордонні війська.
"Ворог обламає зуби об нашу країну, але не доб'ється", – вважає захисник.
Зворушлива зустріч воїна з батьками: дивіться відео
Що варто знати про черговий обмін полоненими
- Під час останнього обміну вдалось повернути до України оборонців "Азовсталі", Бахмута, Маріуполя та острова Зміїний. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники.
- Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато захисників перебували в полоні пораненими.
- Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що він спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими продовжує працювати, щоб кожен українець, що опинився на території окупанта, повернувся додому.
- Загалом, з 24 лютого 2022 року Україна повернула з полону 2526 українців та українок.