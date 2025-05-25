Жодного азовця, але зі зрадником, який просив ніж у вертухаїв, – "Редіс" про обмін полоненими

Україна провела обмін полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Під час цього обміну, на жаль, не вдалося повернути бійців "Азову".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командувача 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка у фейсбуці.

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Як прокоментував "Редіс" останній обмін полоненими

"Редіс" заявив, що серед близько однієї тисячі українських військовополонених, яких вдалося обміняти, немає жодного азовця. Зате повернувся зрадник, який просив ножа у вертухаїв, щоб знущатися з наших бійців.

Це виглядає як знущання. З тих, хто четвертий рік перебуває під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. З їхніх рідних, близьких і побратимів. З тих, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування,

– написав Прокопенко.



Зрадник про якого писав "Редіс" у дописі / Фото з соцмереж

Командувач "Азову" нагадав, що лише кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну у форматі "1000 на 1000" будуть і бійці 12 бригади. Але сподівання не справдились.

"Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів – це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці "Азову" не повернулися б з полону. Причина в іншому. Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату – безумство. Необхідно змінювати тактику", – зазначає "Редіс".

Денис Прокопенко наголошує, що якщо росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдатів, то треба знаходити варіанти запропонувати окупантам когось, хто важить для них більше, ніж, до прикладу, омський контрактник.

Україна забита російською агентурою під саму зав'язку – про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими Росія засипає землі України,

– пише командувач "Азову".

З усім тим, на думку "Редіса", не зайвим було б спробувати пропрацювати питання участі України в процесах обмінів між західними союзниками та росіянами. Адже Україна має унікальний досвід, знання та дорогоцінну для всього західного світу інформацію, і це теж може бути нашим обмінним фондом.

"Варіанти є, нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи та конфігурації. Тому що жодного азовця серед 1 000 обміняних – це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди", – резюмує Прокопенко.