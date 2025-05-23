Умєров назвав критерій, за яким формувалися списки на обмін полоненими з Росією

У п'ятницю, 23 травня, після домовленостей, досягнутих на зустрічі у Стамбулі, Україні вдалося повернути з російського полону 390 наших громадян. Це перший етап обміну полонених у форматі "1000 на 1000".

Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм – зберегти життя. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє 24 Канал.

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Був єдиний критерій

Рустем Умєров зазначив, що це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням Президента України. Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, мали єдину мету – повернути наших людей додому у максимально стислі терміни.

Військові та цивільні. Чоловіки й жінки. Кожен із них – наш. Списки формувалися за єдиним критерієм – зберегти життя. У межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів,

– повідомив він.

Очільник Міноборони України підкреслив, що наша держава не забуває про жодного. Тому робота продовжиться, поки додому не повернуться всі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Києвом і Москвою. Він розповів, що додому повернулися 390 людей – 270 військових та 120 цивільних.