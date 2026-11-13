Стане найбільшим за час війни: Зеленський анонсував масштабний обмін полоненими з Росією

Володимир Зеленський 12 листопада зустрівся зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. За підсумками перемовин президент оголосив про підготовку найбільшого за час війни обміну полоненими з Росією.

Глава держави зробив цю заяву під час спільної пресконференції за підсумками переговорів зі спецпосланцями США. Американські представники прибули на зустріч після візиту до Москви та передали напрацьовані домовленості щодо звільнення українських воїнів.

Домовленості про масштабне звільнення

Після візиту до Росії американська делегація привезла вкрай важливий результат – ми здійснимо обмін військовополоненими. Стів та Джаред повідомили мені, що це стане найбільшим обміном. Наші хлопці, наші воїни повертаються додому, і я щиро вдячний усій нашій переговорній групі. Це відчутний результат,

– наголосив Зеленський.

Він також акцентував на значенні цієї події для сімей військових: "Насамперед це успіх для родин, звісно, і для всіх нас, адже люди повернуться до своїх близьких".

Наразі триває узгодження списків і практичних деталей перед реалізацією домовленостей.

Що цьому передувало?

Раніше під час тристоронніх консультацій в Абу-Дабі порушували питання звільнення українців у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500 осіб.

Крім того, американська сторона заявляла, що сторонам вдалося принципово погодити параметри гуманітарного прориву перед фінальним узгодженням у Москві.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 23 жовтня. Україна повернула додому 270 захисників. Більшість звільнених – воїни, які захищали Маріуполь.