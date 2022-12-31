Під час великого обміну полоненими повернули легендарного пса з "Азовсталі"
31 грудня для українських бійців зробили справжнє новорічне диво. 140 українців повернули з російського полону
Додому повернули захисників Маріуполя, острова Зміїний, Бахмутського напрямку. Зокрема, як повідомив в ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов, з російського полону повернули й пса з "Азовсталі", інформує 24 канал.
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Що відомо про легендарного пса
Пес Адік породи пітбультер'єр був евакуйований з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім його вивезли до Росії.
У червні окупанти викрали його і подарували Кадирову. Останній перейменував Адіка на Борза і заявив, що пес охоронятиме його дім.
Кого ще звільнили з полону
Напередодні Нового року з полону ворога звільнено в результаті обміну 140 українських Захисників та Захисниць:
- 82 бійці Збройних сил України,
- 22 нацгвардійці,
- 15 воїнів з територіальної оборони,
- 11 представників Військово-морських сил,
- 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби.
За словами Юсова, наразі воїни перебувають у шпиталях та готуються до проходження реабілітації. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону звільнили 1596 українців, з яких – 187 жінок.
Варто додати, що 31 грудня під час 35-го обміну полоненими Україна повернула додому 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.
Ба більше, Юсов зазначив, що відповідні органи займаються переговорами щодо наступного обміну.
Попередні обміни військовослужбовців
- У межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.
- Цього ж дня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, бійці обороняли від російських окупантів Бахмут.
- Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 захисників. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ. Загалом 58 чоловіків і 2 жінки. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.