Скільки "засуджених" українців перебувають у полоні Росії: у Коордштабі назвали цифру

18 жовтня в Україну повернулися з російського полону ще 95 захисників. Особливість цього обміну у тому, що вперше було звільнено громадян, які отримали вироки у російських судах.

Наявність так званого фейкового вироку не є перешкодою для того, аби повернути цих людей. Цей обмін є доказом цього твердження, наголосив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Скільки "засуджених" українців у Росії

За словами Яценка, у межах 58-го обміну звільнили 48 "засуджених" українців. З них 28 людей із великими вироками: від 6,5 до 15 років і більше. Ще 20 людей мали довічне ув'язнення.

Ще близько 150 українців є засудженими у Росії. Це лише офіційно підтверджені випадки. Влада слідкує також за історіями з судовим переслідуванням, які не є офіційно підтвердженими, запевнив посадовець.

Як правило, цивільним українцям інкримінують тероризм, а військовослужбовцям – воєнні злочини.

Нагадаємо, що додому повернувся азовець Олексій із пухлиною мозку, якому окупанти присудили довічне. Також на рідну землю ступив Владислав Андріанов, наречений поліцейської Мар'яни Чечелюк. Захиснику у Росії дали 25 років в'язниці.