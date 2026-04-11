Перші за 4 роки дзвінки додому: у ДПСУ показали зворушливі кадри з обміну полоненими
- Перед Великоднем з російської неволі повернулися 182 українці, зокрема 175 військових і 7 цивільних, які вперше за тривалий час змогли зв'язатися з рідними.
- Серед звільнених є оборонці Маріуполя, військові ЗСУ, НГУ та ДПСУ, які утримувалися з 2022 року, і всі вони потребують медичної та психологічної допомоги.
Перед Великоднем додому повернулися 182 українці – 175 військових і 7 цивільних, звільнених із російської неволі. Для багатьох це перші дзвінки рідним і довгоочікувана дорога додому після років полону.
Зворушливе відео опублікувала Держприкордонслужба.
Що показали в ДПСУ під час повернення українців з російської неволі?
Перед Великоднем Україна повернула з російської неволі 182 громадян – 175 військових і 7 цивільних. Для багатьох із них це перша можливість за довгий час зв'язатися з рідними.
Перші дзвінки додому рідним. Сльози, які вже не стримують. Вони плачуть і усміхаються одночасно. Їдуть і махають незнайомим людям за вікном, бо сьогодні кожен українець для них – рідний. Тепер вони не самі. Нарешті це дорога додому,
– написали в Держприкордонслужбі.
Звільнені з полону українці телефонують рідним: дивіться відео
Обмін став результатом роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Паралельно гуманітарний трек щодо звільнення цивільних посилювався комунікацією з російською уповноваженою з прав людини. Особливістю цього повернення є те, що переважна більшість – перебували в неволі з 2022 року. Це 156 військових і всі 7 цивільних.
Серед звільнених – оборонці Маріуполя, військові ЗСУ, НГУ та ДПСУ, зокрема бійці різних підрозділів. Також повернулися 28 офіцерів. Цивільні – переважно молоді люди, викрадені на окупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.
Після повернення звільнені мають проблеми зі здоров'ям і потребують медичної та психологічної допомоги. Реабілітація розпочинається одразу після звільнення.
Зверніть увагу! Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що у 2025 році було звільнено найбільше українців з полону. Цим займається Координаційний штаб, який за 4 роки звільнив понад 8 тисяч людей.
Чи можливі ще обміни найближчим часом?
Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що домовлятися з Росією складно. Ворог відверто маніпулює міжнародним правом, або ігнорує його, або нехтує ним.
Україна продовжує роботу для того, щоб повертати військовополонених українців додому. Як зазначає Юсов, під час обміну 11 квітня очікувалась більша кількість повернених, проте Росія як завжди змінює домовленості.
Окремі категорії полонених і офіцерський склад повертати особливо важко, проте робота триває.