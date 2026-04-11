Перші за 4 роки дзвінки додому: у ДПСУ показали зворушливі кадри з обміну полоненими
11 квітня, 18:25
Перші за 4 роки дзвінки додому: у ДПСУ показали зворушливі кадри з обміну полоненими

Юлія Харченко
Основні тези
  • Перед Великоднем з російської неволі повернулися 182 українці, зокрема 175 військових і 7 цивільних, які вперше за тривалий час змогли зв'язатися з рідними.
  • Серед звільнених є оборонці Маріуполя, військові ЗСУ, НГУ та ДПСУ, які утримувалися з 2022 року, і всі вони потребують медичної та психологічної допомоги.

Перед Великоднем додому повернулися 182 українці – 175 військових і 7 цивільних, звільнених із російської неволі. Для багатьох це перші дзвінки рідним і довгоочікувана дорога додому після років полону.

Зворушливе відео опублікувала Держприкордонслужба.

Що показали в ДПСУ під час повернення українців з російської неволі?

Перші дзвінки додому рідним. Сльози, які вже не стримують. Вони плачуть і усміхаються одночасно. Їдуть і махають незнайомим людям за вікном, бо сьогодні кожен українець для них – рідний. Тепер вони не самі. Нарешті це дорога додому,
 – написали в Держприкордонслужбі.

Звільнені з полону українці телефонують рідним: дивіться відео

Обмін став результатом роботи перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Паралельно гуманітарний трек щодо звільнення цивільних посилювався комунікацією з російською уповноваженою з прав людини. Особливістю цього повернення є те, що переважна більшість –  перебували в неволі з 2022 року. Це 156 військових і всі 7 цивільних. 

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, військові ЗСУ, НГУ та ДПСУ, зокрема бійці різних підрозділів. Також повернулися 28 офіцерів. Цивільні – переважно молоді люди, викрадені на окупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року. 

Після повернення звільнені мають проблеми зі здоров'ям і потребують медичної та психологічної допомоги. Реабілітація розпочинається одразу після звільнення.

Зверніть увагу! Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що у 2025 році було звільнено найбільше українців з полону. Цим займається Координаційний штаб, який за 4 роки звільнив понад 8 тисяч людей.

Чи можливі ще обміни найближчим часом?

  • Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що домовлятися з Росією складно. Ворог відверто маніпулює міжнародним правом, або ігнорує його, або нехтує ним.

  • Україна продовжує роботу для того, щоб повертати військовополонених українців додому. Як зазначає Юсов, під час обміну 11 квітня очікувалась більша кількість повернених, проте Росія як завжди змінює домовленості.

  • Окремі категорії полонених і офіцерський склад повертати особливо важко, проте робота триває.