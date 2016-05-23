Хто повернувся з російського полону: прізвища, опубліковані місцевою владою та рідними

23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". У п'ятницю додому повернули 270 воїнів та 120 цивільних.

Відомо, що серед тих, кого вдалося повернути – 3 жінки та 387 чоловіків. Також серед звільнених з полону є ті, що перебували у неволі з 2022 року, передає 24 Канал.

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