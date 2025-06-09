У Координаційному штабі пояснили, чому не озвучують кількість звільнених українців в обміні

У понеділок 9 червня відбувся новий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Кількість повернутих військовополонених наразі не озвучують з міркувань безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Чому зараз не озвучують кількість повернутих захисників в обміні

У Координаційному штабі пояснили, що 9 червня розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу,

– заявили у штабі.

Також там наголосили, що триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту батьківщини українських військових.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що Україна працює над поверненням 6 000 тіл полеглих захисників на батьківщину, що передбачено домовленостями зі Стамбула. Також українська сторона працює над тим, щоб формула обміну "всіх на всіх" стала реальністю.