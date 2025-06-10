Багато не можуть пересуватися самостійно, їх забрали швидкі, – Юсов про звільнених з полону

Багато військовополонених, яких повернули в межах обміну 10 червня, не можуть пересуватися самостійно. Цих захисників забрали карети швидкої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері національного маратону.

До теми Один зі звільнених воїнів повернувся додому у свій день народження: щемливі кадри

Що сказав Юсов про стан повернутих захисників

Андрій Юсов зазначив, що на кадрах, які були опубліковані у мережі, можна побачити, в якому стані наші полонені, яких повернули у межах обміну. Але багатьох з них не видно.

Вони одразу поїхали в каретах швидкої та не можуть пересуватися самостійно. Деякі діагнози перераховані, але це люди з ампутаціями, втратою зору, гепатитом, туберкульозом і багато інших ускладнень від полону,

– сказав посадовець.

За словами заступника голова Координаційного штабу, всі повернуті захисники в межах цього обміну потребують допомоги, і вона буде надана.

Також, як повідомив Юсов, в обміні вдалося повернути захисників Маріуполя, тих хто був в полоні понад три роки.

Як вдалося звільнити захисника Руслана Мацька, який був у полоні 3 роки

Журналісти Суспільного розповіли, що серед звільнених із російського полону 10 червня був вінничанин – старший матрос 36-ї бригади Морської піхоти імені контрадмірала М.Білинського – Руслан Мацько. Він пробув у полоні три роки й два місяці.



Руслана Мацька (ліворуч) повернули з полону 10 червня / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Прийшло повідомлення, що чоловіка звільнили, потім зателефонували з Координаційного штабу. Перш за все, зателефонувала його мамі, а потім всім іншим. Поки що побачила Руслана лише на фото, дуже чекаємо на його дзвінок. Як тільки буде можливість побачитися, одразу поїдемо,

– розповіла Ганна Мацько, дружина захисника.

Наразі вдома на оборонця чекала вся родина, зокрема 5-річний син Матвій, мама, сестра та племінники.

Руслан Мацько служив у Збройних силах з 2018 року. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. 12 квітня 2022-го він зателефонував дружині й повідомив, що в них немає їжі, води, боєприпасів, а спроба вийти з оточення виявилася невдалою.

У травні 2022 року родина дізналася, що Руслан перебуває в російському полоні. За словами дружини, більше інформації з’явилося після обміну 17 лютого 2023-го – тоді звільнили іншого військового, який перебував з морпіхом в одній колонії.