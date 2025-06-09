Юсов розповів, які умови перебування наших воїнів у російському полоні

Більшість українських захисників стикалися з порушенням умов утримання у російському полоні. У кожного з українських військовополонених свої особливі обставини перебування в полоні ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для "Ми – Україна".

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Що сказав Юсов про умови утримання полонених Росією

Андрій Юсов сказав, що у межах обміну хлопців повернули з різних місць утримання. Це означає, що у кожного із захисників були різні умови перебування, і у кожного своя історія і свої особливі обставини.

Коли ми говоримо про три роки перебування в полоні — це сам по собі надзвичайно важкий травматичний досвід, з урахуванням, що статистка показує, що більшість звільнених з полону стикались з порушенням прав умов утримання, якщо ми говоримо про Женевські конвенції,

– наголосив заступник голови Координаційного штабу.

За словами Юсова, всі відповідні дані будуть зібрані та вся необхідна допомога буде надана.

Щодо обміну тілами загиблих бійців Юсов заявив, що все відбувається за планом і цього тижня мають розпочатись репатріаційні заходи.

До слова, раніше у Координаційному штабі наголошували, що кількість звільнених українських захисників 9 червня не розголошується з міркувань безпеки. Остаточні цифри звільнених військовополонених будуть оголошені після завершення обмінного процесу.