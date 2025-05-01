Захисник після повернення з полону заспівав "Ніч яка місячна": щемливе відео

Україна 25 травня провела третій етап обміну у форматі "1000 на 1000". Один із захисників, якого утримував ворог, після повернення на батьківщину заспівав пісню "Ніч яка місячна".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

До теми Третій етап обміну 1000 на 1000: ексклюзивний фоторепортаж 24 Каналу

Як захисник заспівав "Ніч яка місячна" після повернення з полону

Дмитро Лубінець виклав відео після третього дня обміну у форматі "1000 на 1000", де звільнений захисник заспівав українську пісню "Ніч яка місячна".

Його виконання дійсно торкається струн душі, адже вперше після довгого часу у російській неволі військовий може заспівати щемку, ніжну та таку рідну пісню.

Український військовополонений заспівав "Ніч яка місячна" / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Після полону – пісня. Після мовчання – українське слово,

– написав український омбудсмен.

В автобусі, де і заспівав пісню захисник, інші повернуті Герої також приєдналися та заспівали рідну українську пісню.

До слова, в третьому етапі масштабного обміну полоненими нашій державі вдалося повернути 303 наших захисників. Це представники ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

На жаль, за 3 дні обміну не вдалося повернути бійців "Азову". Представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що обмін "1000 на 1000" пройшов у форматі, коли Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців. Водночас Маріупольський гарнізон залишається одним із пріоритетних напрямків з повернення.